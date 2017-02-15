李晨送睡衣「有情趣」網PS范冰冰穿細肩帶長這樣

網友還原范冰冰穿細肩帶睡衣模樣。（圖／取材自荒唐舊時光是個美人、李晨微博）

范冰冰昨晚曬情人節禮物，是一套藍色細肩帶睡衣。（圖／取材自荒唐舊時光是個美人、李晨微博）

甜蜜情侶檔范冰冰和李晨越愛越大方，小倆口昨在西洋情人節也都高調放閃，李晨曬出示愛女友影片，短短15秒中藏有滿滿愛意，而范冰冰也PO李晨躺她腿上熟睡照，「冰晨」曬幸福，羨煞眾人，而范冰冰在昨晚也收到情人節禮物，是一套藍色細肩帶睡衣。

范冰冰昨深夜在微博曬出情人節禮物，讓她甜說：「收到禮物還是會很開心，這樣的日子以後能不能常常有」，范冰冰同時也公布禮物是一套藍色細肩帶睡衣，看不到范冰冰曬出穿上睡衣模樣，網友乾脆動手P圖，貼出范冰冰穿上睡衣模樣，不過看到范冰冰收睡衣禮物，也讓網友直虧李晨很有情趣。

(中時電子報)