機捷開放個人試乘 台茂18日免費接駁再送商品券

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機場捷運試營運由團體免費試乘首發，自明 (16)日擴及個人自由試乘，台茂購物中心先前宣布18日第一個周末假日啟動「免費假日接駁車」往返山鼻站，如今再加碼有望獲得商品券200元。

台茂購物中心表示，搭乘假日接駁車還可享「好禮1+1」，18日至4月4日憑機場提運山鼻(A10)站打卡合照的FB畫面加上身分證件，就可到4樓卡務中心領取特別商品券100元，若再加入台茂APP申請虛擬MORE利卡會員，可再獲得電子商品券100元，最多可獲得200元。

台茂指出，因應機捷通車帶來台北市、新北市及桃園市「北北桃」首都生活圈形成的新消費時代，自18日逢周六、日及國定假日在A10站推出免費「台茂假日接駁車」往返。

台茂說，A10站至台茂單趟行駛時間約10分鐘，首班車為上午10時30分，每15分鐘一班，末班車晚上10時45分，預計單日來回共100班次，最高每天可服務2000人次。

(工商)