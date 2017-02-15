MLB》哇！田中將大這紀錄 超越野茂英雄
(11:35補充 洋基先發輪值)ESPN.com 今報導，洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)宣布，將由田中將大扛下開幕戰先發。田中將大成為第1位「連3年」擔任大聯盟球隊開幕戰先發的日本投手，超越「龍捲風」野茂英雄；野茂英雄曾在2000(老虎)、2003和2004年(道奇)，3度扛下球隊開幕戰先發。
現年28歲田中將大，去年奪下生涯最多的14勝(4敗)，自責分率3.07，且只差0.1局就能投滿200局。洋基首戰是4月3日客場對上光芒。今年對田中相當重要，他季後能逃脫3年6700萬美元的剩餘合約，到自由市場撈到更大張的肥約。
洋基本季頭號先發是田中將大，另外皮內達(Michael Pineda)和沙巴西亞(CC Sabathia)，也在先發輪值內。28歲的皮內達，去年6勝12敗，自責分率4.82。36歲的「沙胖」沙巴西亞，上季繳出9勝12敗，自責分率3.91。
(中時電子報)
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