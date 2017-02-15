疑債務糾紛 男子遭4壯漢攔路擄走
新北市新店區北宜路二段在今天（15日）凌晨4時許，一輛馬自達轎車在超商門口被人打破車窗，4名男子將車上陳姓男子押走後離開，警方獲報趕至現場，發現還留在轎車上的林姓男子與陳姓女子卻神色自若，也不願接受警方盤問，警方將2人帶回了解狀況後，懷疑遭押走男子疑因與人有債務糾紛，警方現已鎖定作案車輛追查中。
警方調查，該輛馬自達轎車由20多歲的林姓男子駕駛，今天凌晨載著陳女與被押走的陳姓男子行經北宜路二段某超商門口時，被1輛BMW轎車攔下，車上4名男子下車後，持球棒與電擊棒砸破馬自達轎車車窗，將陳男拉下車帶上BMW轎車後離去。
超商人員見狀立刻報警，但警方趕至現場時，還留在車上的林男與陳女卻不慌不忙，也不願接受員警盤問，警方將2人請回派出所了解事發經過後，懷疑陳男與人有債務糾紛，可能是遭債主找人擄走，已調閱沿路監視器畫面鎖定特定車輛深入追查。
(中時)
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