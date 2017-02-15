運將疑精神不穩 10米高架躍下魚塭溺斃
台84線東西向玉井北門線快速公路麻豆段在昨晚發生離奇溺水命案，一名33歲的陳姓計程車駕駛竟從約3層樓高高架道路跳下，掉落路旁魚塭，不幸溺斃。麻豆警方在死者所駕駛車上發現醫院開立的精神疾病藥物，調查後初步排除他殺，懷疑可能因是情緒低落走上絕路，但詳細情形仍待釐清。
警方表示，33歲陳姓司機是嘉義民雄人，目前在高雄市開計程車維生，與妻子已經離異，育有2子都無與他同住。警方說，昨晚9點11分，目擊者發現陳將車子停靠路肩，察覺有異，陳男已攀越護欄，一躍而下就不見蹤影，嚇到馬上報警。
麻豆警消趕抵現場搜救，在路旁魚塭找到載浮載沉的陳男，並將其打撈上岸，但已氣絕身亡。
警方調查指出，死者因精神情緒不穩多次求診，昨午還曾前往高雄某派出所，向警員陳述有人要對其不利，經警員多次安撫情緒後開車離去，沒想到在台南傳出噩耗。
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