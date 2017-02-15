試探川普 俄境內部署巡弋飛彈 偵察船巡美東

俄羅斯北海艦隊「維克多雷歐諾夫」號偵察船執行完遠距巡航任務後，返回北莫爾斯克（Severomorsk）港的資料照。（圖/俄羅斯國防部）

美國海軍「波特」號驅逐艦1月7日在希臘索達灣（Souda Bay）支援維護美國在歐洲國家安全利益的任務。（圖/美國海軍）

自從美國總統川普上任後，俄羅斯偵察船周二早首度巡航美國東岸，而同一天華府得知，克宮不僅祕密違反禁令，在俄境部署了巡弋飛彈，還派軍機飛到距美國海軍驅逐艦不到200碼（約183米）處。

據美國官員向「福斯新聞網」（FoxNews.com）透露，這艘俄國偵察船出現在公海，距德拉瓦州70英里（約113公里）處，並以10節的速度向北航行，目前並不清楚它的去向。

「維克多雷歐諾夫」號（SSV-175 Viktor Leonov）偵察船上次接近美國是在2015年4月，它也曾在烏克蘭危機期間，於2015年1月出現在古巴哈瓦那附近海域。另一名官員說，「維克多雷歐諾夫」號能攔截通信訊號，也能評估美國海軍的聲納能力。此外，它還有艦對空飛彈武裝。

另一方面，美國官員證實，俄羅斯去年12月在境內兩處部署了陸射巡戈飛彈，違反了美俄1987年簽署的條約。此外，4架俄軍戰機上周五在黑海逼近「波特」號驅逐艦（USS Porter，DDG-78）的消息也已獲得證實。一名美國官員指出，當時「波特」號距克里米亞西南方約186英里（約300公里），先是一架伊爾-38（IL-38）反潛巡邏機飛來，接著飛來兩架蘇-24戰鬥轟炸機，隨後又飛來一架蘇-24。

這名官員指出，當時「波特」號是在公海執行例行任務，但俄方軍機快速逼近，而這樣的行動持續了好幾個小時。

繼伊朗與北韓最近試射飛彈後，看來俄方也蠢蠢欲動，「福斯新聞網」指出，種種跡象顯示，俄羅斯正在試探尋求與莫斯科改善關係的川普政府。

(中時電子報)