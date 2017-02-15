KIMIKO又遭健身界打臉 自創減肥操被嗆：別傷害別人

KIMIKO「八下操」風波蔓延，現傳出健身界也出現諸多批評，還有人要她別拿自己發明的招式來傷害別人。(取材自Kimoko臉書)

知名舞蹈老師KIMIKO 37歲仍身材火辣，開課總是堂堂爆滿，是學生們仿效學習的夢幻目標，而她也不藏私，常在社群網站上公開塑身秘訣，前陣子甚至出書教大家變漂亮，而日前還公開了「收假健康操」，卻被「同志天菜」祖雄吐槽：「如果這樣能瘦，我15張證照通通拿去燒掉」，如今戰火蔓延，連健身界都出現批評聲浪。

KIMIKO身材曲線惹火，是台灣知名舞蹈老師。(中時資料照片)

KIMIKO日前臉書分享自創的「八下系統運動」，強調強調2個動作加起來4分鐘、1組8下、總共16下，過年期間天天做的話，保證達瘦身效果，此貼文在祖雄的轉載評論下讓風波鬧得更大，而KIMIKO也回應表示能理解祖雄的疑惑，表示「關肋骨」那是舞蹈裡特有的動作，盼他別花時間吵找她架。

據《壹週刊》報導，除了祖雄之外，又傳近期健身界也有不少批評聲浪，知名健身達人甚至酸嗆：「如果做八下運動就會有翹臀，世界上就不需要健身房了」，要KIMIKO別拿自己發明的訓練法來傷害別人，對此，KIMIKO秉持一貫的風度，淡然回應：「歡迎祖雄和其他教練一起來上課，班上女生應會很開心吧！」。

(中時電子報)