楊乃文年後行程滿檔 調整好備戰狀態
歌手楊乃文去年11月發行新專輯「離心力」，全新單曲「如一」MV昨天上線，導演黃中平拍出楊乃文獨特的美，楊乃文年後開工行程滿檔，她笑稱已經調整好備戰狀態。
楊乃文去年11月發行全新專輯「離心力」，近期一舉橫掃包括博客來年度華語推薦歌手、KKBOX 年度十大專輯、HitFM年度十大專輯、豆瓣年度音樂榜十大流行專輯、GQ雜誌年度10張不能錯過的華語專輯等各大指標榜單。
楊乃文年後開工行程滿檔，過年期間充分休息養生後，她笑稱已經調整好備戰狀態，「工作忙很充實很好」。
延續前幾波主打歌曲的精采多元，全新話題單曲「如一」 MV昨天正式上線，由最能拍出乃文獨特美的知名MV導演黃中平操刀執導，整體畫面呈現簡單卻不失風格的氛圍，楊乃文用專注神情流轉在每個鏡頭，彷彿透過影像唱出她一路走來對音樂對世界都保有著一如初始的堅定、率性無畏的態度。
「如一」由曾為張惠妹、田馥甄、林宥嘉創作多首主打歌的新世代音樂製作人鄭楠為楊乃文量身打造，兩人首次合作就展現絕佳默契，鄭楠大讚楊乃文有著其他歌手沒有的獨特聲音表情，中低音域更是特別好聽，特地設計讓這首歌在主副歌轉換的情緒張力拉大。
楊乃文也不負期待，用豐富層次的情感堆疊將歌曲詮釋的完美到位。1060215
(中央社)
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