佛林下台 美議員籲擴大追查

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白宮國家安全顧問佛林因涉及與俄羅斯的不當聯繫下台，多名國會議員要求擴大調查白宮與俄國間的關係。美法律學者則憂佛林是否觸犯更嚴重的間諜法。

路透社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）指出，在美國總統川普要求提辭後，佛林（Michael Flynn）已於昨天辭去職務。

包括部分共和黨領袖在內的許多國會議員，都要求展開更深入的調查，範圍不光是佛林，而是白宮裡更多人與俄國間的關係。

眾議院情報委員會的民主黨領袖、聯邦眾議員希夫（Adam Schiff）指出，川普只是因新聞媒體關注才要佛林走人，並非出自對方做錯事。

佛林與俄國外交官接觸一事恐違反一項名為「洛根法案」（Logan Act）的法令。洛根法案禁止美國公民私下與外國政府協商與美國發生的爭端，在現代的起訴案件中，還沒有使用過1799年的洛根法案。

不過德州大學法律系教授佛拉戴克（Stephen Vladeck）說：「提洛根法案只是混淆焦點，更嚴重的問題是他有無對FBI說過任何謊，隱瞞對俄國可能做出的更大交易」，指這種後果的本質可能是「政治性」。

紐約的福坦莫大學（Fordham University）法學院教授肯特（Andrew Kent）則指出，佛林與俄國接觸還可能面臨觸犯其他聯邦法律，舉例來說像是「間諜法」（The Espionage Act），就對把資訊分享給外國政府定有罪責。（譯者：中央社陳亦偉）1060215

(中央社)