中巴陸路開通 巴基斯坦海鮮銷入新疆

我要評比

中國大陸和巴基斯坦的陸路運輸線開通後，巴基斯坦的海鮮已開始運往新疆等地，當地人可以吃到更便宜的海鮮。

大公報近日報導，今年春節前，首批從巴國瓜達爾（Gwadar）港沿陸路運輸的巴基斯坦海鮮，只需10天時間便可以抵達新疆。

據報導，這比原定海上運輸時間節省了25天至30天，價格也比市面同品種便宜。

報導表示，巴基斯坦海鮮是從瓜達爾港啟運，經過1500餘公里的陸路運輸後抵達新疆喀什地區塔什庫爾干縣，然後在塔什庫爾干縣的紅其拉甫口岸報關報檢。

報導引述進口海鮮的援疆企業深圳和正源集團旗下喀什牧峰生物科技有限公司董事長陳海鷗說，「全程走汽運，需要3、4天，到報關報檢完畢，總計需要10天左右。」

陳海鷗說，這次運輸的海鮮主要為魚、蝦類產品，共計7.46噸，貨值2.67萬美元，目前已銷往北京、上海、深圳、烏魯木齊等地。

陳海鷗並指出，今後將從巴基斯坦進口新疆消費者常吃的海鮮，常態化規模化進口後，一車海鮮只配1到3個品種，批發價將比現在新疆市場經銷的同品種海鮮便宜10%至20%。

先前，大陸從巴基斯坦進口海鮮全走海運，從巴基斯坦卡拉奇口岸運輸到青島港，部分再通過青島海鮮產品經銷企業銷售到新疆。

透過海上運輸加上報關報檢再運輸到新疆，至少需要35天到40天時間。

報導引述紅其拉甫海關關長曹雷說，目前中巴貿易商品98%是走海運，通過紅其拉甫口岸進出口商品貿易額僅占2%左右。

而隨著中巴陸路海鮮進口貿易的啟動，預計將來還會有更多批次海鮮從新疆喀什入境，然後從新疆分銷到其他大陸省區。

據報導，當前大陸和日本是巴基斯坦海產品最大進口國。1060215

(中央社)