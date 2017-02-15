中共前河北書記周本順涉貪 被判15年
中國大陸福建省廈門市中級人民法院今天一審宣判，受賄金額達人民幣4001萬元（新台幣1.84億元）的中共前河北省委書記周本順，被判處有期徒刑15年。周本順則當庭表示不再上訴。
央視新聞報導，廈門中院並判處追繳周本順的受賄所得財物及孳息，上繳國庫，並沒收其個人財產200萬元。
廈門中院判決指出，經過調查，周本順於2000至2015年間，在任職的各項職務任內，利用職務上的便利及職權、地位形成的有利條件，為他人在房地產開發及職務晉升等方面提供幫助。
判決提到，周本順及其家人因此收受的財物，共折合4001萬元，「數額特別巨大」。但念其「部份受賄係未遂」，且到案後如實供述罪行，贓款贓物已全數追繳，依法可從輕處罰。
周本順是2012年底中共第18次全國代表大會（18大）以來，第一個落馬的現任省委書記。他曾任已被判刑的中共政治局前常委周永康的秘書，他的下台被認為與周永康有關。1060215
(中央社)
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