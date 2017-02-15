涉違反農會法行賄 雲林村長10萬交保
雲林縣古坑鄉吳姓村長涉嫌違反農會法，雲林地檢署昨天指揮警調搜索，傳喚村長及多位鄰長到案，複訊後，村長以新台幣10萬元交保，其餘4人分別以2萬元至3萬元交保。
雲林地檢署今天表示，吳姓村長為這次農會選舉會員代表候選人，利用農曆春節期間，涉嫌透過到案的張姓等4位鄰長，以補發重陽節祝壽禮盒及新年賀禮名義，發送村民苦茶油及麵線禮盒（價值約400元至500元），以求拉抬選情。
雲林地檢署於7日接獲情資後，檢察長鄭銘謙極為重視，指示儘速蒐證，檢察官施家榮立即指揮斗南分局、雲林縣調查站探訪當地收受禮盒村民，並由檢察官複訊村民。
檢警調蒐集證據後，於昨天執行搜索，分別前往吳姓村長住處及張姓等鄰長住處搜索，將村長等5名被告傳喚到案，經檢察官複訊後，吳姓村長以10萬元交保，其餘4人分別以2萬元至3萬元交保。
雲林地檢署指出，被告5人均涉犯農會法的農會選舉行賄罪嫌，全案深入追查中。1060215
(中央社)
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