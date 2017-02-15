大陸核電裝備首次外銷歐洲
星島日報網站今天報導，由東方電氣（廣州）重型機器有限公司自主設計及製造的低壓加熱器昨天在廣州裝運出口。是中國大陸首次向歐洲外銷核電裝備。
報導表示，有關設備將用在法國電力集團CPI系列核電站的設備更換。
報導指出，這代表大陸核電產業「走出去」取得了新的突破。
報導提到，低壓加熱器是核電站組件之一，用於提高機組設備的運行效率，這是法國電力集團首次為法國在運核電站向大陸企業訂購設備。1060215
(中央社)
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