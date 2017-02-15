重返17歲的感動 陸孫女為奶奶拍寫真
中國大陸一名大四的女學生日前為年近八旬的奶奶，拍了一套「重返十七歲」的寫真集。這些照片感動許多大陸網友，不少網友也上網分享自己奶奶的照片。
新華社報導，湖南科技學院電子與信息（資訊）工程學院的大四學生李慧利用寒假時間為奶奶拍了一套寫真集。
李慧說，奶奶是一名普通的農村婦女，一輩子在家務農，幾乎沒有出過遠門。自己從小就和奶奶一起生活，與奶奶有著非常深厚的感情。
她說，自己慢慢長大，而奶奶卻日漸變老。有時候想想，這輩子和奶奶相見的次數，也許掰著手指都可以數出來，心裡感覺很害怕。自己想永遠留下這些美好，所以就萌生一個想法，給奶奶拍攝一組美美的照片。
李慧說，奶奶一輩子沒有穿過潮流的服飾，為了給奶奶定格「青春」的容顏，自己想盡各種辦法，幫奶奶化上精緻的妝容，穿上潮流的服裝，從服裝道具，到攝影、後期編輯，都是自己獨立完成。
在「95後（1995年後出生）」孫女的鏡頭下，這名78歲的奶奶戴著羊絨小帽，身著長款大衣，展現出恬靜閱讀、搖滾音樂等各種不同風格。
李慧說，雖然奶奶臉上眼角皺紋仍然有著明顯歲月的痕跡，但奶奶燦爛的笑容是對青春最好的註腳。
這些照片感動不少大陸網友，有人貼文說，「看這個真酷」、「每個女人都有少女心，不管年紀」、「我知道我要送什麼禮物給我外婆了」。
還有不少網友也上網分享自己奶奶或外婆的照片，然後貼文說，「我奶奶。滿滿都是少女心。」1060215
(中央社)
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