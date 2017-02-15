遭爆料連母親都打 童仲彥：太扯

台北市議員童仲彥涉家暴，遭民進黨開除黨籍，但妻子李秀環接受媒體訪問時再爆料，指童仲彥不只打老婆，還打媽媽。童仲彥今天回應「太扯」，並說，絕對沒有對母親有施暴行為。

媒體報導，李秀環爆料童仲彥不只毆打妻子，連自己的母親也打。

童仲彥上午回應「太扯」，並說，他願意接受李秀環的任何責備、指控與謾罵，但他絕對沒有對母親有施暴行為，也希望能還給自己還在生病的父親、老母親及還在求學女兒一個平靜生活。1060215

(中央社)