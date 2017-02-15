黃復興令繳連署書 郝龍斌盼洪秀柱制止

我要評比

國民黨黃復興黨部要求黨代表參選人繳交逾100位合格黨員「黨主席連署書」，國民黨副主席郝龍斌今天表示，黨代表是黨內民意，不是黨中央的下屬，希望黨主席洪秀柱立即制止。

郝龍斌上午出席競選黨主席中興軍系後援會前受訪表示，黃復興黨部要求黨代表為黨主席候選人連署是非常不妥當的，黨代表沒有義務，就算願意，黨中央也沒有審核的權利。

郝龍斌說，黨中央要有民主概念，黨代表是黨內的民意，不是黨中央的下屬，希望洪秀柱立即制止這件事。

郝龍斌說，現在集團入黨一日一報，對黨傷害大，對於集體入黨、黑道入黨，黨中央應該成立獨立、公平、公正的評鑑委員會，各參選人推派代表參加，希望愛黨就不要傷害黨。1060215

(中央社)