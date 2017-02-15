冬天不養禽 林聰賢：風險管理選項
行政院農業委員會主任委員林聰賢今天表示，如果畜牧業者沒能力做到生物防治最高規格，避開風險最高的冬天，這是給業者風險管理選項。
媒體報導，每年冬季台灣養禽業都遭遇禽流感疫情威脅，林聰賢昨天建議禽農冬天避免養禽，但禽農大罵林聰賢，養禽是連續性產業，中途休養不僅害農民生計沒著落，也擔心復養時找不到幼禽種源，政府防疫，應協助養禽產業升級飼養環境。
林聰賢上午到立法院拜會立法委員受訪表示，禽流感每年發生，民眾都擔心會不會影響肉品食用安全。
他說，農委會站在農政立場，須輔導畜牧業者，安全、放心飼養，防疫規定都較高規格，也會提供更多防疫技術指導。
林聰賢表示，台灣很多養禽500頭以下小農，採開放式飼養，禽流感風險很高，雖然可依法嚴格管理與開罰，但總不是辦法。
他說，提建議給業者風險管理選項，如果業者沒能力做到生物防治最高規格，可避開風險最高冬天飼養禽類，但為農民生計，農委會也義無反顧要輔導業者朝室內養殖發展。
林聰賢表示，媒體關心這個議題，但沒完整轉述他的說法。1060215
(中央社)
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