辭秦慧珠辦公室主任 伍大辰搶童仲彥市議員席次
市議員童仲彥被媒體爆料說他不但打老婆，連老母都打，童仲彥已發聲明駁斥，但市議員秦慧珠辦公室主任伍大辰宣布，童仲彥的表現令人髮指，他決定前往中正、萬華區爭取童仲彥下屆落選後空出的席次。伍大辰已向秦慧珠辭職投入選舉，秦慧珠則說，她事先不知情，有點驚訝。
童仲彥再傳打老母，他發出聲明，「家暴是不可饒恕的錯」，他表示，「本著認錯、懺悔的心情，利用休會期間，在老家陪中風父親、母親、女兒，彌補之前擔任民意代表期間，對家庭的虧欠。」
「我願意接受李秀環女士的任何責備、指控與謾罵，痛自檢討改進」，但我絕無如李秀環女士所指對母親施暴之行為。」「父病、母老、幼女還在求學，希望能還他們平靜生活。」
伍大辰則表示，他希望為國民黨開疆闢土，童仲彥的表現讓人看不下去，他一定要參選把童換下來。
(中時)
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