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伊凡卡非首位坐上總統位平民 為何特別引爭議

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伊凡卡非首位坐上總統位平民 問題到底出在哪
伊凡卡‧川普1月20日搭機抵達抵達華盛頓特區，參加川普的就職典禮。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的大女兒伊凡卡(Ivanka)雖不是第一個坐在總統座椅上的平民，但她此舉卻引發軒然大波，許多網友砲轟伊凡卡利用她和其父的裙帶關係，但也有支持者認為這是件好事。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，伊凡卡在推特上發表這張她坐在總統座椅上、川普和加拿大總理賈斯汀·杜魯道(Justin Trudeau)分別站在她左右兩側的照片後，儘管她在這張照片下方寫的文字是在討論女性職場勞動力，但批評者多聚焦在伊凡卡坐了總統座椅這件事情。

社群網站Instagram上有網友懇請川普多尊敬橢圓形辦公室，在推特(Twitter)上也有網友抨擊，川普以後到底還要帶女兒上班多少天啊? 但也有人認為這不過就是照張相，沒有甚麼好大驚小怪的，有些伊凡卡的支持者甚至認為這是好現象，其中一人說：「伊凡卡我希望你有天會競選，你應該成為美國第一位女性總統！！」

伊凡卡坐總統座椅格外引人注目，不只因為她是一名生意有成的成年人，更是因為她身為第一女兒，身上有不尋常的權力和影響力。伊凡卡在川普當選後，事實上就常常和先生庫什納(Jared Kushner)出現在許多川普和其他國家元首會面的場合裡。

英國《獨立報》(Independent)報導，伊凡卡和庫什納一直被視為是兩股穩定川普的力量，庫什納在川普競選總統期間和當選後，都扮演重要角色，川普也經常在重大決策上尋求他的建議。伊凡卡則可說是川普最疼愛的孩子，今日美國(USA Today)指出，川普妻梅蘭妮亞(Melania)計畫在繼續待在紐約6個月，因此伊凡卡很有可能會被指派為代理人。比起梅蘭妮亞，伊凡卡年輕美麗、學歷漂亮又事業成功，極有可能成為數十年來最具影響力的第一女兒。

伊凡卡不是第一個在橢圓形辦公室引起爭議的人，前美國總統歐巴馬(Barack Obama)就曾因被拍到將兩腳放到該辦公室的桌上，引發爭議、甚至遭批評他「褻瀆」了這見間辦公室，但事實上前總統小布希(George W. Bush)和福特(Gerald Ford)都曾把腳放到桌上過。

歐巴馬任期間也曾有其他人做過總統座椅，2013年當時9歲的網路紅人Robby Novak在造訪白宮時，就獲得歐巴馬的邀請坐上了總統座椅，Novak甚至拿起桌上電話來聽，使得歐巴馬認不住開玩笑問他，電話另一端有沒有人，希望不會引發甚麼國際事件。

(中時電子報)

文章來源：The latest political Rorschach test: A picture of Ivanka Trump seated at the Oval Office desk

文章來源：Ivanka Trump and Jared Kushner 'struggling to control Donald Trump as their influence wanes'

文章來源：Will Ivanka Trump be the most influential first daughter in decades?

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關鍵字：川普伊凡卡總統座椅橢圓辦公室
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