伊凡卡非首位坐上總統位平民 為何特別引爭議

伊凡卡‧川普1月20日搭機抵達抵達華盛頓特區，參加川普的就職典禮。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的大女兒伊凡卡(Ivanka)雖不是第一個坐在總統座椅上的平民，但她此舉卻引發軒然大波，許多網友砲轟伊凡卡利用她和其父的裙帶關係，但也有支持者認為這是件好事。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，伊凡卡在推特上發表這張她坐在總統座椅上、川普和加拿大總理賈斯汀·杜魯道(Justin Trudeau)分別站在她左右兩側的照片後，儘管她在這張照片下方寫的文字是在討論女性職場勞動力，但批評者多聚焦在伊凡卡坐了總統座椅這件事情。

社群網站Instagram上有網友懇請川普多尊敬橢圓形辦公室，在推特(Twitter)上也有網友抨擊，川普以後到底還要帶女兒上班多少天啊? 但也有人認為這不過就是照張相，沒有甚麼好大驚小怪的，有些伊凡卡的支持者甚至認為這是好現象，其中一人說：「伊凡卡我希望你有天會競選，你應該成為美國第一位女性總統！！」

伊凡卡坐總統座椅格外引人注目，不只因為她是一名生意有成的成年人，更是因為她身為第一女兒，身上有不尋常的權力和影響力。伊凡卡在川普當選後，事實上就常常和先生庫什納(Jared Kushner)出現在許多川普和其他國家元首會面的場合裡。

英國《獨立報》(Independent)報導，伊凡卡和庫什納一直被視為是兩股穩定川普的力量，庫什納在川普競選總統期間和當選後，都扮演重要角色，川普也經常在重大決策上尋求他的建議。伊凡卡則可說是川普最疼愛的孩子，今日美國(USA Today)指出，川普妻梅蘭妮亞(Melania)計畫在繼續待在紐約6個月，因此伊凡卡很有可能會被指派為代理人。比起梅蘭妮亞，伊凡卡年輕美麗、學歷漂亮又事業成功，極有可能成為數十年來最具影響力的第一女兒。

伊凡卡不是第一個在橢圓形辦公室引起爭議的人，前美國總統歐巴馬(Barack Obama)就曾因被拍到將兩腳放到該辦公室的桌上，引發爭議、甚至遭批評他「褻瀆」了這見間辦公室，但事實上前總統小布希(George W. Bush)和福特(Gerald Ford)都曾把腳放到桌上過。

歐巴馬任期間也曾有其他人做過總統座椅，2013年當時9歲的網路紅人Robby Novak在造訪白宮時，就獲得歐巴馬的邀請坐上了總統座椅，Novak甚至拿起桌上電話來聽，使得歐巴馬認不住開玩笑問他，電話另一端有沒有人，希望不會引發甚麼國際事件。

(中時電子報)