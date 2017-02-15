拉酒店妹入國民黨 詹啟賢：對黨很傷害
宣布參選中國國民黨主席的詹啟賢，今天前往苗栗拜會地方人士，並協助愛心協會製作便當送給獨居老人，對於周刊報導國民黨拉酒店妹入黨，詹啟賢表示「對黨很傷害」。
詹啟賢上午前往苗栗縣後龍鎮的阿斌哥大愛協會，和義工朋友製作愛心便當，準備送給獨居和無依老人，在地鄉親則手拿「我挺KMT，只要詹啟賢」的標語，支持詹啟賢投入國民黨主席選戰。
詹啟賢指出，發現以往國民黨中央和地方的聲音出現「不一樣」，甚至「脫節」的情況，因此透過參選黨主席，希望傾聽基層黨員的心聲，以新的觀念和新的做法，「實實在在」地讓國民黨重新站起來。
有周刊報導，此次國民黨主席選舉疑似有候選人支持者大肆招攬台中「金錢豹」酒店妹入黨，詹啟賢表示，入黨必須要有「政治理念」，應建立一套嚴謹的審核機制，要求黨員的素質，呼籲黨中央盡快建立制度。
詹啟賢指出，若如報導團購酒店妹入黨，對國民黨將會造成傷害，尤其目前正值黨主席選舉期間，自然會跟某些候選人聯想在一起，因此還是從「制度面」建立入黨機制比較好。
詹啟賢中午也將拜會前苗栗縣長傅學鵬，傍晚更將出席苗栗縣18鄉鎮市聯誼會，繼續爭取客家鄉親的支持。1060215
(中央社)
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