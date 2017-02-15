2017台中春季旅展 17日登場
中台灣年度最大旅展─「2017台中春季國際旅遊大展」，將於17至20日在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場，計有220家廠商展出700個攤位，規模空前，值農曆年後、228四天連假將至，業者紛紛祭出史無前例的優惠產品，全場免費入場還享抽獎，消費滿額另抽家電、住宿券大獎。
本次旅展由台中市政府指導，旺旺中時媒體集團─中國時報主辦，博思達合辦，台新銀行贊助。展區共分國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣等七大區。
展覽期間計有20家國際旅行社，推出超高CP值行程組合；另華航、長榮兩大航空公司也推出機票優惠方案。此次旅展更創多個「首次」與「獨家」。巧克力工房18度C「Feeling18」首次參加旅展，現場冷泡茶、巧克力吃免驚。妖怪村獨家於4天展期限時推出妖怪村限定的「咬人貓麵包」。
麗寶樂園渡假區大手筆提供下殺3折起的各項優惠組合，詢問度破表的麗寶國際級賽車場，更首度推出每日限量100套的「10人飆風Go Kart賽車」套票。
身為這次旅展地主的台中市，特設立「台中市旅遊產業區」，台中著名的五星級飯店、餐飲品牌都匯聚在此，如林酒店、金典、福華、永豐棧、亞緻等，祭出32折起優惠券，還有五星大餐500元有找的好康。
另外，知名免稅商店「昇恆昌」則在旅展推廣位於金門的金湖大飯店，金湖大飯店面對小太湖並遙望太武山，提供入住旅客單車免費出借服務，邀請大家春遊金門、放鬆行。
1111人力銀行旗下台灣行旅遊網推出溫泉祭系列活動，請來美麗的溫泉大使，在旅展開幕表演動感舞蹈；展覽期間，溫泉大使與參展民眾進行趣味問答互動，推廣台灣溫泉之美。
活動高潮不斷，主辦單位加碼提供豐富抽獎禮品，天天送大獎，獎品從旅遊套裝行程、五星級飯店住宿券、自助餐券、自行車到電視機、洗衣機、空氣清淨機等家電，讓民眾有吃、有拿，買便宜餐券、住宿券，還可把大獎抱回家！
(中時)
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