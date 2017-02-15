男子酒駕不服攔檢 衝撞員警遭開槍制伏

邱姓男子酒後駕駛逃逸，與警方街頭追逐，最後撞上超商門口柱子才停下。（民眾提供）

新北市45歲邱姓男子昨天（14日）深夜11時許，疑似酒駕行經深坑區平埔街、文山路口，遇上警方攔檢，邱男加速逃逸，遭警攔下後還企圖倒車衝撞員警，他沿路撞壞4輛停在路旁的汽車，最後撞上便利超商門口柱子才停下就逮，酒測的酒精濃度高達0.71毫克，警方訊後依公共危險、妨害公務等罪移送法辦。

新店警分局深坑分駐所昨晚在平埔街、文山路口巡邏時，發現邱男駕駛的轎車左閃右晃，於是上前攔檢盤查，邱男見狀立即加速逃跑，警方駕車一路追趕，並鳴笛示意邱男停車。

邱男一路逃到埔新街口，警方以警車攔車，深坑分駐所所長洪浩華上前示意男子下車，男子竟倒車企圖衝撞，洪浩華情急之下以警棍擊破車窗，但仍被撞倒造成右腳扭傷，一旁員警朝車頭開1槍制止，但邱男仍加速逃逸。

邱男繼續狂飆約700公尺，沿路擦撞4輛停在路旁的轎車後，失控撞上超商門口柱子才停下，險些直接撞進超商。警方實施酒測後，發現邱男酒測值高達0.71毫克，且額頭疑因撞上方向盤而挫傷，訊後依法送辦，警方也將協助被害車主向邱男求償。

(中時)