男子酒駕不服攔檢 衝撞員警遭開槍制伏
新北市45歲邱姓男子昨天（14日）深夜11時許，疑似酒駕行經深坑區平埔街、文山路口，遇上警方攔檢，邱男加速逃逸，遭警攔下後還企圖倒車衝撞員警，他沿路撞壞4輛停在路旁的汽車，最後撞上便利超商門口柱子才停下就逮，酒測的酒精濃度高達0.71毫克，警方訊後依公共危險、妨害公務等罪移送法辦。
新店警分局深坑分駐所昨晚在平埔街、文山路口巡邏時，發現邱男駕駛的轎車左閃右晃，於是上前攔檢盤查，邱男見狀立即加速逃跑，警方駕車一路追趕，並鳴笛示意邱男停車。
邱男一路逃到埔新街口，警方以警車攔車，深坑分駐所所長洪浩華上前示意男子下車，男子竟倒車企圖衝撞，洪浩華情急之下以警棍擊破車窗，但仍被撞倒造成右腳扭傷，一旁員警朝車頭開1槍制止，但邱男仍加速逃逸。
邱男繼續狂飆約700公尺，沿路擦撞4輛停在路旁的轎車後，失控撞上超商門口柱子才停下，險些直接撞進超商。警方實施酒測後，發現邱男酒測值高達0.71毫克，且額頭疑因撞上方向盤而挫傷，訊後依法送辦，警方也將協助被害車主向邱男求償。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。