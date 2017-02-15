韓媒：馬來西亞警方追緝暗殺金正男嫌犯

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南韓聯合新聞電視今天報導稱，馬來西亞警方正在追緝涉嫌在吉隆坡國際機場潑灑不明液體暗殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男的疑似北韓女特工。

南韓聯合新聞通訊社旗下聯合新聞電視在投誠南韓的北韓前總理姜成山的女婿康明道解說下，指控犯下此一暗殺行動的是北韓人民軍偵察總局的女特工。

聯合新聞電視引用了吉隆坡機場外的閉路電視畫面，以紅圈畫出了正準備搭乘計程車潛逃的北韓女特工身影。

報導引述馬來西亞吉隆坡國際機場一位有關人士今天透露，金正恩的同父異母長兄金正男於當地時間13日上午9時許，因被2名女子投擲不明液體而身亡。1060215

(中央社)