遊覽車翻覆意外 保險理賠說明16日召開
13日國5發生遊覽車翻覆意外，公路總局今天表示，已經完成33名罹難者遺體相驗程序，最快16日下午在第二殯儀館舉辦家屬保險理賠說明會。
13日國道5號遊覽車翻車造成33名死亡、11名受傷事件，公路總局表示，士林地檢署於昨天完成33位罹難者遺體之相驗程序，目前已有28位發出死亡證明，另5名採集DNA進行比對，已有3名完成。
另外，觀光局昨天已致贈慰問金給14位罹難者之家屬，今天將繼續進行，另外傷者部分，昨天也發放慰問金給3位傷患，今日將繼續至國泰、仁愛及北醫等3家醫院慰問。
旅責險理賠部分，公路總局預計最快明天下午在二殯向家屬召開保險理賠說明會；另保險公司已出核出32位罹難家屬慰撫金每人新台幣5萬元，昨日已發放23位，今日會繼續發放。
公路總局補充，告別式原則選在18日或19日辦理，仍須等今日蝶戀花旅行社與家屬溝通後定案。1060215
(中央社)
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