蝶戀花9傷者住加護 1患者未脫險
蝶戀花賞櫻團車禍還有11名傷者住院，其中9名在加護病房，2名在一般病房。台北醫學大學附設醫院收治的65歲男傷者仍是中度昏迷，還沒脫離險境。
衛生福利部醫事司長石崇良上午受訪表示，蝶戀花旅行社賞櫻團車禍傷者，目前有9名還在加護病房，需密切觀察病情，有些人腦傷或肋骨斷裂，擔心有血胸，需再觀察；另有2名患者轉一般病房。
收治3名患者的北醫附醫表示，傷者狀況和昨天差不多，65歲男傷患仍中度昏迷，還沒脫離險境，醫療團隊持續觀察。2名女性病患生命徵象穩定，3人都在加護病房。
國泰綜合醫院表示，台北總院和汐止院區各收治1名50多歲女性，都還在加護病房。其中1名左腿有開放性骨折、右腿大範圍撕裂傷，前晚已清創手術，等傷口穩定再手術固定，但顱內輕微出血仍持續觀察；另名女傷患左手骨折，預定明天手術，頭部外傷也密切觀察。
三軍總醫院共收治1男1女傷者，院方說，目前兩人意識清楚，但54歲女性傷勢較重，左右兩側肋骨骨折，擔心會引起血胸、氣胸，目前仍在加護病房；另名46歲男性左側髖關節脫臼、身體有擦傷和撕裂傷，進行麻醉復位後在普通病房持續觀察。1060215
(中央社)
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