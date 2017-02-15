機捷自由試乘 台北站每時段1200張
機場捷運通車再跨出一大步，桃捷指出，機捷明天（16日）自由試乘，每天約發2萬號碼牌，A1台北站每時段約1200張，同時啟動市區預辦登機及自助行李託運試營運服務。
桃園機場捷運明天開放一般民眾試營運自由搭乘，桃園機場公司同時啟動市區預辦登機及自助行李託運（City Check in + Bag drop）試營運服務。
桃機說，搭乘中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司的旅客，可於每日8時至16時，在航班起飛前3小時至機場捷運A1台北車站，辨理預辦登機和行李託運服務，不僅能節省在機場排隊等候時間，也可有效規劃行程，讓出國旅途更輕鬆。
桃園機場公司在機場捷運A1站設置有6組與荷蘭史基浦機場、東京羽田機場等相同的自助行李託運（Bag-drop）設備，該設備是全台首設，具有高辨識度及操作簡便優點，列印出的自貼式行李貼條也創新不同以往，無需撕去背膠，就可直接圈黏於行李提把，方便簡易。1060215
(中央社)
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