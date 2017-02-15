NBA》左膝內視鏡手術 洛夫將缺席6周

洛夫(右)動了左膝內視鏡關節手術，詹姆斯肩上的擔子更重了。(美聯社資料照)

尋求衛冕的騎士要擔心了，因為明星大前鋒洛夫已動了左膝內視鏡關節手術，預計缺席6周，所幸，如果順利的話可以在例行賽最後兩周歸隊。

根據《克里夫蘭老實人報》指出，洛夫應該是在前陣子的客場4連戰受傷的，在經過核磁共振檢查後確定受傷處在左膝，第二次檢查就快刀斬亂麻立刻動手術處理。

醫生此次在洛夫的左膝處取出一個碎骨，而這位醫生也曾在2015年季後賽期間幫洛夫動了肩膀手術，兩人已有一定程度的認識。

洛夫本季場均20分、11.1籃板，打出加盟騎士後最佳表現，同時也入選了明星賽，但這次受傷不但讓洛夫必須缺席明星賽，同時也讓騎士受到極大損失。

(中時電子報)