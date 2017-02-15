NBA》左膝內視鏡手術 洛夫將缺席6周
尋求衛冕的騎士要擔心了，因為明星大前鋒洛夫已動了左膝內視鏡關節手術，預計缺席6周，所幸，如果順利的話可以在例行賽最後兩周歸隊。
根據《克里夫蘭老實人報》指出，洛夫應該是在前陣子的客場4連戰受傷的，在經過核磁共振檢查後確定受傷處在左膝，第二次檢查就快刀斬亂麻立刻動手術處理。
醫生此次在洛夫的左膝處取出一個碎骨，而這位醫生也曾在2015年季後賽期間幫洛夫動了肩膀手術，兩人已有一定程度的認識。
洛夫本季場均20分、11.1籃板，打出加盟騎士後最佳表現，同時也入選了明星賽，但這次受傷不但讓洛夫必須缺席明星賽，同時也讓騎士受到極大損失。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。