2月15日中視新聞午間新聞搶先看
今天2月15日的中視午間新聞搶先看：
司機累垮葬送33命 連上12天班不違法?
出事的蝶戀花遊覽車司機康育薰，背部斷了12根肋骨，初判死因為肺部挫傷。康姓司機的女兒，泣訴父親身體不錯，卻從除夕連續上班到前，已明顯超時工作，是不是因為過勞釀禍，將是追查重點。
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遊覽車安全亮紅燈 「拼裝」害33死?
離職司機爆料，蝶戀花以低價一部5.60萬買進遊覽車，東拼西湊壓低成本，車子老舊，記者也直擊到修車廠在維修好幾部蝶戀花的車子，遊覽車安全性堪慮，懷疑因此賠上33條人命.
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禽流感失控 林聰賢籲冬天不養禽!?
禽流感疫情延燒，農委會主委林聰賢表示，未來要輔導養禽業者，避開越冬期間養禽，同時輔導業者能夠移往室內養禽；不過，業者反彈，冬天不要養禽、業者如何維生呢？農委會要補助嗎？
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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