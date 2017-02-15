2017高雄食品展、餐飲設備展 開放報名
「高雄國際食品展」、「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」於10月26至29日在高雄展覽館同期展出，即日起接受廠商報名，名額額滿為止。
由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「高雄國際食品展」與「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，去年兩展共計370家廠商參展創歷年新高，吸引超過10000名國內外專業買主參觀洽商。
今年「高雄國際食品展」規劃生鮮農產品、水產食品、加工食品、國外產品、有機食品及咖啡茶酒類展出，「高雄飯店餐飲設備展」將展出飯店、餐廳、烘焙、洗衣房等相關設備。
5月2日前報名享早鳥9折優惠，詳情請見官網www.foodkh.com.tw、www.kaohsiunghoreca.com.tw，或致電外貿協會（02）2725-5200分機2697劉小姐（高雄食品展）、分機2695巫小姐（高雄餐飲設備展）。
(中時)
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