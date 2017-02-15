陸大學生每月得花5千元　有人常不用夠

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中國大陸「大學生消費理財觀」調查顯示，在校大學生每月平均生活費約人民幣1212元（不含學費、交通費），其中，逾3成的大學生曾入不敷出、8%經常不夠用。

中新網今天報導，麥可思研究院發布上述調查報告指出，在校大學生每月平均開銷為1212元（約新台幣5500元）。家庭是學生生活費的最主要來源，94%學生生活費由父母或親戚提供，其次為打工兼職。

調查顯示，41%的大學生生活費能夠滿足日常需求，並有結餘；逾3成大學生曾入不敷出；24%的學生偶爾生活費不夠用；8%經常不夠用。

調查顯示，男生主要消費依次是除基本伙食費外的其他食品、形象消費和社交與娛樂方面消費。

男生將錢用在通訊與上網費（31%）和數位電子產品方面（16%）的比例分別比女生高出7個和11個百分點，用於形象消費方面比例（38%）則比女生低24個百分點。

調查顯示，4成大學生不會對生活費進行計劃和安排。當生活費無法滿足開銷時，43%的大學生選擇放棄消費、40%選擇向父母求助、20%「先消費後付款」、15%「向朋友借錢」等形式滿足消費需求。

上述調查採網路調查方式完成，調查對象僅為在校大學生，收回2016年在校大學生的有效答卷共1289份。1060215

(中央社)