軍系後援會成立 王文燮挺郝龍斌選黨魁

國民黨副主席郝龍斌競選黨主席中興軍系後援會今天成立，擔任總會長的前黃復興黨部主委王文燮上將說，國民黨要中興、重新執政，希望大家支持郝龍斌，讓郝龍斌領導國民黨。

中興後援會上午在台北國軍英雄館凱旋廳舉行，後援會由前陸軍上將許歷農擔任榮譽總會長，前陸軍上將王文燮擔任總會長，中華民國抗日戰爭協會理事長陳廷寵、前中央軍事院校校友總會理事長費鴻波、中華民國退伍軍人協會理事長高仲源、年金改革委員會軍方代表吳其樑等數十名退役將校，共組中興後援會，支持郝龍斌擔任國民黨主席，為國民黨中興一起努力。

王文燮說，郝龍斌是國民黨的副主席，對國民黨當前的處境有很深刻的了解，對國民黨改革有精闢的見解，「我們支持郝龍斌出馬選國民黨主席」。

王文燮說，國民黨兩次政治失敗，第一次是自己內部不團結，造成政權淪喪；今天這一次，是國民黨同志冷漠、無感，自己打敗自己，不是民進黨比國民黨強，是國民黨自己摧毀自己，非常遺憾，他是60年黨員，眼看國民黨淪喪到今天地步，任人摧殘。

王文燮說，眼看軍公教同志將被迫害，名為轉型正義，實際上是鬥爭國民黨，國民黨是正當門派的政黨，真正的正義是國民黨，所有政策為了國家人民，維護中華民國在世界上永遠存在，這是國民黨的任務，今天要中興國民黨、重新執政，「希望郝龍斌為我們爭氣，所以大家支持郝龍斌競選黨主席」。

王文燮呼籲大家盡黨員的義務，支持郝龍斌高票當選，讓郝龍斌領導國民黨。國民黨基本的目標是「一個統一的中國，中華民國」，這個不能放棄，大家一定要支持中華民國憲法的中國。

郝龍斌說，如果他當黨主席，腦袋只有一個字「贏」，所以這個位置要無私，2018誰能贏就讓誰代表參選，只要2018選舉勝利，國民黨就可以穩下來，雙北一定要保住，做不到就辭職，他說，「台北市長選舉如果讓我操盤，一定讓首都光復」。

郝龍斌也重申，不會參選2020，黨主席把自己設定為總統候選人，將來要是有更好的候選人出來心裡會排斥，他還是認為，誰能贏誰就代表參選。1060215

(中央社)