靈鷲山贈災情勘查車 強化貢寮救災

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靈鷲山慈善基金會為回饋鄉里，今天捐贈新北市消防局災情勘查車1輛、軍刀鋸及安全氣囊保護套組等裝備，將配置貢寮區貢寮消防分隊使用。

捐贈典禮上午在貢寮區福隆青少年活動中心舉行。靈鷲山性月法師親自出席，並將勘查車鑰匙移交給消防局長黃德清。黃德清則回贈感謝狀，雙方在勘查車前合影，祈求行車平安，勤務執行順利。

黃德清表示，消防勤務不畏天候，不捨晝夜。這次捐贈善行義舉可強化新北市貢寮區救災能力。

活動也邀請新北市議員林裔綺、貢寮區地方人士共同觀禮，與會者對媒介此次捐贈居間協調的貢寮區長陳文俊及仁里里長吳勝福表達感謝，更對於靈鷲山的捐贈義舉一致表示肯定。

與會者期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。1060215

(中央社)