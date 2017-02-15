俄媒：陸擬擁5艘航空母艦 2艘駐南海
俄羅斯媒體報導，中國大陸計劃擁有至少5艘處於戰備狀態的航空母艦，且排水量將越來越大，目標則是把自家航艦的戰鬥性能趨近美國航艦，其中2艘將派駐南海。
俄羅斯今日經濟通訊社報導同時提到，型號001A的中國大陸第2艘（大陸自製第1艘）航艦，將於2017年完工；第3艘是002型，預定2021年完工，排水量將擴增到8.5萬噸。
報導指出，001A及002型航艦未來將派駐南海。而這2艘航艦與遼寧艦同為蒸汽動力，而非核子動力。
俄羅斯高等經濟學院主任研究員、軍事專家卡申指出，中國大陸第3艘航艦在上海的江南造船廠建造，與001A型幾乎同時動工，但不像第2艘般被廣泛報導，但其功能將更完善，像是很可能裝設艦載機彈射器，因此是更複雜且技術含量更高的現代化航艦。
卡申說，上述3艘航艦將用於「圍繞中國的內海行動」，將使北京得以擴大艦隊的行動範圍，並向更遠的地區投射軍事力量。
他表示，中國大陸的航艦計畫不會止步，據悉北京打算擁有至少5艘處於戰備狀態的航艦，且第4、5艘規模將更大，在規格和戰鬥性能上更像美國航艦。「中國人打算著手建造與美國航艦的行動能力相似的航艦」。1060215
(中央社)
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