動物園狼犬放風 常被誤認為北美灰狼
北市動物園驚見北美灰狼逛大街？原來是守護動物園的狼犬「Johnny」和「Merry」，每天跟著保育員工作，而且「Merry」一點也不凶，反而還怕羊駝而躲在姑婆芋後面。
動物園發言人曹先紹表示，動物園在山邊，早年常有野狗成群入園或闖入動物照養環境內，造成動物受傷或死亡，所以訓練一批狼犬在園區內保護動物安全，全盛時期有13隻，駐守、巡護各區。
隨著時間過去，園區目前僅剩下鳥園區的「Johnny」和兒童動物區的「Merry」，2隻已高齡13歲，卸下防衛任務的牠們，每天定時跟保育員工作，但因外型與北美灰狼相似，常有民眾誤認為灰狼。
比起「Johnny」，「Merry」相當黏人，之前捨不得前任保育員退休，心情相當鬱卒，過了2年才慢慢與新任保育員建立深厚情感，現在每天早上固定跟著保育員出門工作，從清理動物的欄舍到餵食都要跟著，保育員也笑稱，根本是監工。1060215
(中央社)
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