左營舊城國定古蹟成漆彈場 高市警偵辦
高雄市左營舊城是國定古蹟，西門砲台段的城牆卻成為一群玩生存遊戲者的戰場，斑斑的油漆彈痕污損了古蹟，文化局已報警偵辦，同時請文化部移請權責單位究責。
左營警分局啟文派出所受理辦案，警方初步掌握是同好網友揪人於舊城西門大玩漆彈生存遊戲，經過激戰，留下城牆上斑斑的彈痕，嚴重污損古蹟。
市府文化局副局長林尚瑛今天表示已請警方偵辦，同時移請文化部轉權責單位究責。
鳳山縣舊城又稱左營舊城，現今的舊城（石城）是清道光6年完工；遭破壞的西門段在西自助新村遷移後，前行政院文建會也納入國定古蹟範圍。
文化局指出，西門有震洋神社遺址，文化局日前邀請日本神社專家20日來勘查，林尚瑛說，政府努力在保存文化古蹟，民眾卻任意破壞，讓文史人員很扼腕沮喪。
據了解，舊城西門古蹟土地權屬是國防部，文化局盼權責單位要負起管理責任。
依據文化資產保存法規定，毀損重要古物及一般古物者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2000萬元以下罰金，並須回復原狀並賠償損害。1060215
(中央社)
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