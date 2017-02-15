H7N9升溫 陸委會籲赴陸應注意疫情
中國大陸H7N9疫情持續蔓延。行政院大陸委員會今天發布新聞稿，呼籲民眾前往大陸應避免接觸禽鳥與出入活禽市場，並注意自我健康照護。
大陸國家衛生和計劃生育委員會官網14日公布2017年1月法定傳染病疫情概況；其中，大陸1月人類感染H7N9流感共192例，死亡達79例，較去年12月20例死亡大幅增加。
對此，陸委會新聞稿表示，中國大陸近期持續出現H7N9病例，民眾前往當地應避免接觸禽鳥與出入活禽市場，並注意自我健康照護，落實洗手等個人衛生措施。
陸委會提醒民眾，自中國大陸返國10日內，如有發燒等身體不適狀況，應戴上口罩主動就醫，並告知醫師旅遊史及接觸史，或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060215
(中央社)
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