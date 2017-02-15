韓代總統：關注北韓射彈和疑暗殺金正男
南韓代總統黃教安今天在首爾舉行的國家安全保障會議上強烈譴責北韓射彈行為，並就金正男在吉隆坡機場遇刺一事表示，南韓政府嚴肅看待此事，並嚴密關注北韓的動向。
根據南韓國務總理室向媒體發布的新聞資料，黃教安在國安會議開場白中，向北韓嚴正警告稱，若金正恩政權不擺脫發展核武與飛彈的妄想，定將走上自滅之路。
黃教安表示，萬一證實金正男遇刺確實為北韓政權所為，則再次對外證實金正恩政權的殘酷性和反人性。為此，政府將與馬來西亞當局緊密合作，徹底查明事態真相。
黃教安指出，在聯合國安全理事會涉北韓決議得到執行的情況下，北韓再次輕率發起挑釁，讓人無法容忍。1060215
(中央社)
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