湖口鄉長照B級複合型服務中心揭牌
天主教仁慈醫院承接湖口鄉長照2.0社區共同照護計畫，在湖口鄉勝利村老人文康中心設立長照B級複合型服務中心，今天（15日）上午開幕，湖口鄉長林志華、鄉代表會主席巫光生、仁慈醫院副院長劉益宏等人共同揭牌。
林志華表示，仁慈醫院過去推動失智症中心、瑞智學堂，照護失智症患者並支持家屬，去年底揭牌的五福日照中心、今天的長照B級複合型服務中心，以及鳳山村、愛勢村的C級據點，將妥善照顧年長者，提供復健、供餐等服務。巫光生也表示，高齡化社會已成趨勢，鄉代表會會全力配合長照政策。
今天上午，先由湖口鄉老人關懷協會組成的千歲團表演舞獅舞蹈，成員多為高齡年長者，為揭牌儀式拉開序幕。天主教仁慈醫院承接湖口鄉長照2.0社區共同照顧計畫「湖口鄉ABC推動社區整體照護模式」，未來在B級複合型中心，也將結合現有失智症樂智據點，擴大現有服務。
勝利村長夏金裕、鳳山村長吳美鶯、湖口村長羅美搖、鄉代表翁紹軒、立委林為洲秘書萬正英、世光教養院長彭少呈等人，均出席揭牌儀式，肯定B級複合型服務中心連結醫院與社區資源，落實照顧年長者。
(中時)
關鍵字：湖口鄉、長照B級複合型服務中心、天主教仁慈醫院
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