美第一夫人宣布3／7恢復白宮開放參觀
川普上任交接的過渡期間，白宮暫停開放參觀個7個星期，以往新舊任總統交接期間，白宮的確會例行關閉一段時間，但是這次關閉的時間超過以往，引來不少人疑慮。
上周日（12日）共和黨參議員葛雷斯利（Sen. Chuck Grassley）還在推特提問說，白宮到底打算什麼時候開放參觀，第一夫人梅蘭妮雅川（Melania Trump）普終於在14日宣布，即將在下月7日恢復白宮開放參觀。
《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，梅蘭妮雅川普發表聲明說：「我對於白宮向每年數萬參觀人次重新開放感到興奮。白宮是歷史著名景點，我們對分享白宮的美和歷史感到激動」
美國民眾如果想要參觀白官開放參觀的區域，必須向國會議員申請參觀許可，至於國外民眾的話，可透過各國大使館申請參訪。
參觀路線包含藍色、紅色、綠色房間、國家宴會廳、東廳（川普和加拿大總理杜魯多召開記者會的地點），開放參觀時間為每星期二到四，早上7點半至11點半，以及每星期五、六，早上7點半至下午1點半，除國定假日及其他備註外。
(中時電子報)
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