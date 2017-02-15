遊覽車翻覆駕駛的問題？名嘴嗆：你們，都沒問題

羅友志對國道遊覽車翻覆意外提出看法。(圖／翻攝自羅友志臉書)

國道日前發生翻覆意外，奪走33條人命，交通部長賀陳旦事後把責任指向「車輛或駕駛人」，但名嘴羅友志卻有不同看法。

賀陳旦說初步看來肇事原因不是道路條件，而是駕駛的問題，此話一出受到不少抨擊，羅友志也反諷說：「交通部長說的很好啊，為什麼你們要罵他呢？我本來以為賀陳旦要說：『都是民眾要出去玩』，這樣表現，很好了」。

他更說把問題推給駕駛以前也用過，例如當年新航空難，明明是我們跑道整修，報錯路，害空難零紀錄的新航飛機撞上機具，但交通部也說是駕駛問題，結果，國際飛航譁然，新加坡取消台北加油點。

復航澎湖空難時，明明是是空軍指揮官下錯跑道，交通不也說是駕駛問題，結果最後調查真是指揮官的疏失，「台灣官員就是這樣，治安不好，是警察的問題，薪水不高，是老闆的問題，現在，死了33人，都是駕駛的問題，你們，都沒問題！」

(中時電子報)