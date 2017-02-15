提案取消車齡限制 網友轟23位連署綠委

去年民進黨立委葉宜津提案「取消遊覽車車齡限制」，雖因國民黨團反對，最後未通過，但近日網友詳細列出當時連署立委名單，再翻舊帳砲轟。(圖/打英悍將粉絲團)

蝶戀花旅行社賞櫻團國道嚴重車禍，肇事遊覽車車齡19年，客運業者直言「太久了！」在業界一般使用10年就會汰舊換新，否則容易出問題。然而去年民進黨立委葉宜津等23人卻提案「取消遊覽車車齡限制」，雖因國民黨團反對，最後未通過，但近日網友詳細列出當時連署立委名單，再翻舊帳砲轟。

葉宜津去年3月提案修改《公路法》第63條，增訂「汽車及電車其登記領照後依規定辦理檢驗者，不得以車齡為禁止使用之限制」。倘若當時該法案修正通過，遊覽車業者通過車檢，就可以不受車齡限制上路行駛，學校、旅行社也不能要求遊覽車車齡。

臉書「打英悍將粉絲團」指出，當時參與連署的22人包括蘇嘉全、張宏陸、李俊俋、蕭美琴、陳歐珀、陳曼麗、許智傑、吳琪銘、李昆澤、邱議瑩、吳秉叡、莊瑞雄、姚文智、蔡培慧、段宜康、王定宇、陳賴素、吳思瑤、鄭麗君、呂孫綾、蘇巧慧、谷辣斯‧尤達卡。

國民黨立院黨團昨日也對此批評，但葉宜津國會辦公室反擊，該提案並未三讀通過，因此沒有放寬車齡的問題；其次，遊覽車本來就沒有車齡限制，當初提案是針對娃娃車，目前唯一有限制車齡的是娃娃車。第三，車齡與安全沒有絕對關係。

不過網友仍酸「蔡總統車座短短半年換了三輛，一輛比一輛豪華，換成老百姓就不顧其死活」、「放寬年限就會買貴車？天大的笑話」、「車齡不是唯一，但若其他標準未嚴格檢驗，不就純放寬，擺明圖利遊覽車業者？」

葉宜津先前在提案說明中指出，許多行政命令都以車齡限制車輛使用，未考量車體結構、耐久與安全係數，單以車齡現範，造成業者為在一定年限內汰換車輛，不願花錢購買堅固耐久、價格較貴歐美車種，改買廉價車種，形成劣幣逐良幣。

葉宜津強調，不論是人為或機械安全，都要符合法規標準；未來，靠行車的安全，無論司機或車輛都要加強管理。

(中時電子報)