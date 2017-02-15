跨領域夯 清大竹教大併校 雙專長組合暴增

清大和竹教大併校後今年首度招生，雙專長組合將從原本150種暴增到350種以上，左起清華大學幼教系2年級唐藝、周懷樸副校長、戴念華教務長、音樂系3年級林宛蓁、動力機械系2年級江冀。（清大提供）

跨領域學習成為趨勢！清大多年前就推動「雙專長」組合，有2成學生具雙專長能力，與新竹教育大學合併後今年首度招生，新增教育及藝術相關等9個科系，雙專長組合將從原來150種增加到350種以上；另今年新增「學士班戊組（跨領域教育）」，大一不分系，大二從竹師教育學院任一系為第一專長，再從其他科系選第二專長，培養出具備跨領域教學能力的中小學老師。

清大副校長周懷樸巧妙把雙專長比擬為鮮奶油蛋糕，蛋糕和奶油可以分開吃，但若把兩者結合做成鮮奶油蛋糕，口感更好，像是藝術設計和材料其實息息相關，因此清大規劃出的雙專長學程，課程將兩個領域融合授課。

清大去年和竹教大合併後，今年將新增竹師教育學院的幼教系、特效戲、教育心理與諮商學系等，以及「藝術學院」的音樂系、藝術與設計系等共7系，清大從原本的17系增加到26個系，雙專長的組合將從原本的150種增加到350種，如「電機＋音樂」、「教育＋資工」。

此外，今年更新增「學士班戊組（跨領域教育）」，大一不分系，大二開始從竹師教育學院任一系所為第一專長，從其他科系選第二專長，成為跨領域教學能力的中小學老師。此辦學方向更獲得企業認同，有企業捐款一億元設立教育基金，今年學測總級分達頂標、錄取進入竹師教育學院或是學士班戊組，全數可獲得10萬元獎學金。

原為竹教大幼教系二年級的唐藝對幼兒教具設計特別有興趣，但時常看到小孩拿著不適合他們年紀的3C產品，譬如說，觸控筆的筆桿通常太細，筆內的電池也可能太重，對幼兒肌肉造成過大負擔，因此與清大併校後，她未來希望把資工系當成第二專長，設計出適合幼兒使用的電子教具。

唐藝分享說，原本竹教大幼教系的學長姐，學完專業後多半就直接當幼教老師，但與清大併校後可以選擇第二專長，對於未來的想像就會不同，她希望畢業後可以跟電機、電子科系的同學合作創業，開發出更多適合教學現場的電子教具。

(中時)