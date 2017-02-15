彰化127縣道拓寬重測爭議 法官現場會勘
2010年彰化縣政府配合中科四期開發辦理127縣道拓寬，部分地主質疑測量疏失導致中心中心線偏移，不甘權益受損組成自救會興訟爭取國家賠償，台中高等法院法官上午會勘調查，數十名地主聞訊趕到現場要求法官主持公道。
二林土地受災戶自救會會長周明文說，2010年3月23日中科四期127縣道道路拓寬，地籍調查員發現新舊位置，在重新測量前後不符，當時民眾曾向二林地政所陳情127縣道中心線重測後偏移。
周明文表示，當時二林地政所縣府地政處都認定測量有疏失，測量位置前後不一，卻不更正，也不停止動工，至今六年期間，政府依然推託正在訴訟中，一再拖延讓錯誤持續下去。
相關地主因為認定該項爭議是公務人員作業疏失，讓民眾權益受損，明顯瀆職，因此提告要求國賠訴訟，讓法官主持公道。
現場有地主情緒激動地拿出民國41年的地籍藍晒圖，將之與重測前後地籍圖比較。 他說，道路中心線偏移，導致有人的土地大減149.93平方公尺，有的則增加282.77平方公尺。
此外，有人居住在國有地或水利地，因為要切割土地東補西補缺角，因而犧牲國有地及水利地；且有的巷道原規劃4公尺，重測後僅剩下2公尺，巷道則有的由彎變直、也有直的變彎曲，最誇張的是826號巷道，竟然憑空消失。
(中時)
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