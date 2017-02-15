傳金正男同父異母妹妹金雪松遭監禁
北韓領導人金正恩的同父異母長兄金正男13日在馬來西亞遇害後，有消息傳出，金正男同父異母的胞妹金雪松遭監禁。
南韓聯合新聞通訊社今天報導，南韓社團法人「世界朝鮮研究中心」主任安燦一今天在接受電話採訪時表示，金正男同父異母的妹妹金雪松雖然地位不高，但據聞擔任勞動黨書記處要職。有消息稱，金雪松因與金正男遭暗殺事件有關，所以暫被監禁於平壤某處。
報導說，金正男是金正日與演員出身的第一任妻子成蕙琳所生，金雪松則是金正日與第二任妻子金英淑所生。由於金雪松長年隨侍金正日左右，深受其信任，負責IT產業的發展。
另外，據報導，金正男之子金韓松去年在巴黎完成學業後返回澳門或中國內地，目前也下落不明。
金正男從馬來西亞吉隆坡機場搭乘飛往澳門的班機，有可能是為了見他停留在澳門的兒子。自金正男的支持者、北韓前國防委員會副委員長張成澤被處決之後，巴黎警方親自出動警力保護金韓松，其人身安全始終受到威脅。1060215
(中央社)
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