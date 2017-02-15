傳酒店妹入黨 國民黨嚴審

我要評比

外傳有酒店妹入黨，中國國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，國民黨會按照新增黨員辦法用最嚴格標準審查，但職業不分貴賤，尊重每個行業，「沒有素行不良為什麼不能加入」。

媒體報導，國民黨主席選舉，疑有黑道人士遭收編加入國民黨，有參選人支持者大肆招攬酒店妹入黨。

胡文琦表示，國民黨開大門走大路，黨員加入按新增辦法，只要認同三民主義、認同國民黨理念，具服務熱忱，沒素行不良，重點是加入後審核系統會用最嚴格、高道德標準審查。

他說，只要不是為特定參選人的人頭黨員，認同國民黨者都歡迎。1060215

(中央社)