陸企投資印度 投資額年增6倍
大陸企業對外投資，印度成熱門地點。中國大陸2016對印度投資達10.63億美元（新台幣33億元），是2015年的6倍多。截至2016年底，中國對印度直接投資額累計逾48億美元。
人民日報今天報導，過去一兩年間，中國對印度投資「井噴」發展，在電力、鋼鐵、能源等製造業方面，包括中國中小企業工業園開發（印度）有限公司、上海海立（集團）股份有限公司、寶鋼印度有限公司等都有在印度投資。
此外，新興產業也大力開拓印度市場。以中國大陸手機公司小米來說，小米2014年進入印度，最初只有3個人，短短3年就發展到了150餘人，小米手機現在在印度的市占率達到7%，2016年8月宣布再建2個工廠。
大陸電商同樣瞄準了印度。中國電商巨頭阿里巴巴擬向印度電商Paytm增加投資2億美元，騰訊控股領投印度聊天應用軟體Hike，百度正在商討投資印度新創電商公司。
報導引述美國「富比世」雜誌網路版指出，2000年至2016年3月，中國互聯網（網路）企業對印度創業公司的累計投資額約為13.5億美元，而到2016年年底，投資額已增至23億美元。
中國大陸駐印度大使館經濟商務參贊李柏軍表示，中國2016年對印度投資高達10.63億美元，是2015年的6倍多。截至2016年底，中國對印度直接投資額累計超過48億美元，而在2014年前，這一存量僅為24億美元左右。
除直接投資，併購和增資成為中國對印投資的新模式。為對印度企業收購和出資，中國企業近2年正加速展開行動。中國工商銀行孟買分行2015年還成立併購專案組，幫助中國企業日趨活躍的併購業務。1060215
(中央社)
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