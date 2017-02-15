浩鼎案地院首度開庭 翁啟惠張念慈出庭

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前中央研究院院長翁啟惠因浩鼎案被控涉嫌貪汙案遭起訴，士林地方法院今天首度開庭調查，翁啟惠與浩鼎董事長張念慈上午出庭時，均未多談，庭訊在上午11時開完。

士林地檢署1月9日偵結浩鼎案，依違反證券交易法的內線交易罪起訴浩鼎董事長張念慈、總經理兼發言人黃秀美、副董事長許友恭、研發長游丞德、前醫學處處長廖宗志；另依貪污治罪條例的期約、收受賄賂等罪嫌起訴翁啟惠及張念慈。

翁啟惠被控在擔任中研院長期間涉嫌收受張念慈給予的300萬股（3000張股票），以當時股價一張新台幣31元換算，不法獲利約9300萬元，將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，暗中幫助研發乳癌新藥，被依貪污等罪起訴。1060215

(中央社)