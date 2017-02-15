選舉花招？女子農會前舉牌要討4百萬

總幹事候聘人選之一的女子在關山鎮農會大樓前舉牌要錢，引起地方民眾議論紛紛。（黃力勉翻攝）

關山鎮農會大樓前，今天上午有一名女子舉牌，要求一名農會幹部欠20年、400多萬的借款趕緊還錢，由於該名幹部是總幹事候聘人選之一，頓時掀起一陣波瀾，不過當事人強調這是選舉伎倆，將會報警處理，女子舉牌後也到派出所表示要備案，但並未提出借據、身分證明等資料，隨後就離去。

關山農會總幹事陳秋英屆齡退休後，這次總幹事候聘共有3名農會幹部表態爭取，戰況十分激烈，昨天上午的要錢舉牌，讓關山鎮民議論紛紛，耳語滿天飛。

被要求還錢的候選人強調，並未欠其他人錢，完全是選舉的奧步，因此會到派出所報案，希望能揪出幕後藏鏡人。

(中時)