國道五號罹難者頭七法會 暫定18日晚間

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

罹難者家屬15日下午與禮儀業者召開協調會。（王超群攝）

國道五號重大交通事故後續事宜如何安排？台灣仁本副總陳立己表示，很多家屬詢問後續治喪流程，考量場地與火化爐等因素，目前暫定頭七法會時間為18日晚上，追悼會及遺體火化安排在19日，但這不是最終確定版，15日下午1時30分於台北市第二殯儀館至孝廳（家屬休息區）與家屬進行治喪協調會，此次會議僅對家屬開放。

(中時)