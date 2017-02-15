情人節收愛慕者玫瑰花 李懿曝真相驚呆粉絲
伊林模特兒李懿在綜藝節目表現亮眼，加上亮麗外表擄獲不少粉絲的心，昨天情人節收到神秘人士送的花，讓她幾乎喜極而泣，不過當公布送花者身分時，則讓網友們全都驚呆了。
李懿臉書上傳收到情人節花束的照片，只見她摀著嘴巴相當難以置信，但眼神仍透露出滿滿感動，她更寫道「謝謝送花給我的神秘人士，第一次要公佈他照片介紹他，我就貼在留言處好了不然他會不好意思」，也讓粉絲好奇真命天子究竟是誰?
隨後她也在留言串公佈謎底，原來對象竟是「左手臂小姐」，只見她用腳夾住手機，然後左手穿上白襯衫拿起花束，右手則是摀著臉佯裝感動模樣，借位完成非單身的假象，對此也讓粉絲驚呼腳除了能剝香蕉，沒想到還如此多功能。
(中時電子報)
關鍵字： 李懿
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